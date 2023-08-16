الرى: حصاد 745 ألف متر مكعب من المياه بسانت كاترين

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لإستعراض إجراءات الحماية من أخطار السيول، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت علي منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومى 14 و 15 أغسطس .

قال سويلم أن منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى تم تنفيذها بالأدوية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول .

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينه سانت كاترين تتضمن 2 بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة ، كما تم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة 100 ألف متر مكعب ، بالإضافة إلى 244 بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها .

وأضاف أنه نتيجة للعاصفة التى تعرضت لها المدينة فقد تم حصاد ما يقرب من 745 ألف متر مكعب من المياه ، حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" (وهو سد إعاقة على طريق كاترين - نويبع) بحجز حوالى 700 ألف متر مكعب من المياه بالإضافة لحماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد .

كما تم امتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادى الحداية بسعة 5 آلاف متر مكعب، كما قام سد وادى الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من 10 آلاف متر مكعب والسد بحالة جيدة، كما امتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادى المرة بسعة 10 آلاف متر مكعب ، كما مر سيل وادى المعادة عبر المجرى الصناعى المنشأ بهذا الخصوص مع امتلأت 2 بحيرة جبلية منفذة على الوادى بسعة 5 آلاف متر مكعب، كما تم حصاد ما يقرب من 15 ألف متر مكعب فى 4 بحيرات من ضمن 6 بحيرات منفذه فى منطقة النبى صالح ولا توجد أى آثار سلبية للسيل، كما مر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين فى مجراه الطبيعي ولم يؤثر علي حركة الطريق، والوضع حاليا مستقر بمنطقة سانت كاترين وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة.