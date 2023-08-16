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الرئيس السيسي يصل مدينة السلوم لإجراء جولة تفقدية ولقاء الأهالى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 01:46 م
الرئيس السيسي يصل مدينة السلوم لإجراء جولة تفقدية ولقاء الأهالى الرئيس السيسى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالى المدينة.

وحظت محافظة مطروح، خلال السنوات الأخيرة، بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الحديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة، التي تبلغ 166.6 ألف كيلومتر، ويبلغ  عدد سكانها 503.3 ألف نسمة.

وشهدت المحافظة، طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كافة القطاعات والمحالات، وإقامة عدداً كبيراً من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وبلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح، بخطة عام 2020/ 2021 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة من 2014-2021 حوالي 6.2 مليار جنيه، وتكلف إنشاء 1700 وحدة إسكان اجتماعي، حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة خلال الفترة من 2014- 2021 حوالي 2 مليار جنيه.


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