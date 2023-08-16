

جاء ذلك خلال إشراف رئيس الجمهورية الثلاثاء بقصر قرطاج، على اجتماع حضره أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ومراد سعيدان مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني.



وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، تم خلال اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.



وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.