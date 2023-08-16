الرئاسة الفلسطينية تحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة فى الأراضى المحتلة

وكالات

حذر نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، من خروج الأوضاع عن السيطرة بسبب ما وصفه بـ"الجنون الإسرائيلى"، الذى يسعى لتدمير كل شىء.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية للتدخل فورا لإيقاف سياسة القتل والاجتياحات التى تتبناها إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن "العبث بالأمن والاستقرار، الذى تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدى إلى تفجر الأوضاع"، مؤكدا أن إسرائيل ستكون المسؤولة الوحيدة عن ذلك.

وأوضح نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل تواصل سياستها القائمة على اجتياح القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، التي كان آخرها اجتياح مدينتي أريحا ونابلس.

ودعا أبو ردينة إلى الالتزام بالسلام الذي يتمثل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروع، مشيرا إلى أن البديل سيكون تصعيدا لا يمكن للمنطقة أن تتحمل نتائجه الكارثية.