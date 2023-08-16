اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجيش الأردنى يسقط مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:05 م
الجيش الأردنى يسقط مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا الجيش الأردنى - أرشيفية
وكالات

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أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT)قادمة من الأراضي السورية.

وحسب موقع العربية، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل المواد المتفجرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

 


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