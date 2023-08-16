الجامعة العربية تعرب عن القلق إزاء اشتباكات طرابلس

بيشوى رمزى

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التى شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وأعرب مصدر مسؤول بالامانة العامة عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، مضيفا أن الجامعة العربية تدعو للوقف الفورى لأعمال العنف التى عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.

وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن.

وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات فى أقرب الآجال.