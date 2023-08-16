البحرية المكسيكية تصادر 3 أطنان من الكوكايين قبالة ساحل المحيط الهادئ

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلنت البحرية المكسيكية، مصادرة ثلاثة أطنان من مخدر الكوكايين، وذلك عقب احتجاز أفرادها لزورق على بعد حوالى 200 ميل بحرى (360 كيلومترا) قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ.



وأفادت البحرية المكسيكية - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتقال ثلاثة مشتبه بهم كانوا على متن الزورق.



وكان الزورق يحمل 80 عبوة تحتوي على 2800 كيلوجرام من الكوكايين .. كما أن المشتبه بهم كان بحوزتهم محركين خارجيين وخزانا به حوالى 150 لترا من البنزين.



كما عثرت البحرية على عبوة بها حوالي 25 كيلوجراما من الكوكايين تطفو على سطح المياه قبالة الشاطئ في منتجع "أكومال" بولاية "كوينتانا رو".