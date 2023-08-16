الأمن الروسى: تصفية 4 عناصر خلال محاولة اختراق أراضى البلاد

أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسى اليوم /الأربعاء/، بأنه جرت تصفية 4 عناصر من مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية خلال محاولتهم اختراق الأراضي الروسية بمنطقة ستارودوبكسى بمقاطعة بريانسك الروسية.
وأكدت هيئة الأمن الفدرالية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم العثور على طائرات مسيرة وعدد من الرموز الروسية في موقع الحدث؛ ما يشير إلى التحضير لعدد من الاستفزازات على الأراضي الروسية.
من ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، ألمانيا إلى التخلى عن "الروسوفوبيا المتهورة"، مشيرة إلى طابع المواجهة غير الودى لأعمال الجانب الألمانى فى مختلف مجالات العلاقات الثنائية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ذلك جاء خلال تقديم السفير الألماني الجديد لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف لأوراق اعتماده إلى مدير دائرة المراسم الحكومية بوزارة الخارجية الروسية، حيث تمت الإشارة إلى خطورة الدعم المتهور لنظام كييف من جانب السلطات الألمانية وضخها بالسلاح الألماني.
وقالت الخارجية الروسية إنه "في المستقبل سيبني الجانب الروسي علاقاته مع ألمانيا اعتمادا على مصالحه الوطنية الخاصة، واستعداد ألمانيا لأخذها بعين الاعتبار".
يُذكر أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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