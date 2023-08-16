إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

عبد الرحمن سيد - أحمد إسماعيل

أصيب 5 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة العياط ، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.