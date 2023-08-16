إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعياط

أصيب 5 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة العياط ، وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ربع نقل و ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .
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