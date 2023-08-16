

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب الحاجز المذكور، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات، مُشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى الشاب المصاب، قبل أن تعتقله.



وفي المنطقة الشرقية من محافظة "نابلس"، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة لتأمين اقتحام المُستوطنين لمقام يوسف.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذي خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 17 حالة اختناق بالغاز، وحالة سقوط، وحالة إخلاء.