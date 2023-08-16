أوراق الحصول على إخطار بالمركز القانونى من الجنسية بناء على تصريح المحكمة

كتب سليم على

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من خلال المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب الحصول على إخطار بالمركز القانوني من الجنسية بناء على تصريح المحكمة.

يقدم هذا الطلب ممن يرغبون فى الحصول على شهادة بجنسيتهم أو جنسية أشخاص آخرين لتقديمها للنيابات والمحاكم .. بشرط تقديم تصريح من المحكمة مدون بمحضر الجلسة باستخراج شهادة بجنسية هؤلاء الأشخاص.

يقدم الطلب من صاحب الشأن أو كيله بموجب توكيل رسمي، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

المستندات المطلوبة

التصريح الصادر من المحكمة

إثبات شخصية صاحب الشأن في حالة تقدمه بالطلب بشخصه

بطاقة الرقم القومي للوكيل في حالة تقديم الطلب بموجب توكيل