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أمل فى حياة جديدة.. 5 أعضاء في جسم الإنسان يمكن التبرع بها بعد الوفاة

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:00 م
أمل فى حياة جديدة.. 5 أعضاء في جسم الإنسان يمكن التبرع بها بعد الوفاة الكبد
كتبت فاطمة خليل

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يمكن أن يؤدي التبرع بالأعضاء إلى إنقاذ حياة المحتاجين أو تحسينها في بعض الأحيان ، يكون المرض المرتبط بفشل الأعضاء أمرًا خطيرًا لدرجة أن زرع الأعضاء يصبح الأمل الوحيد لهم لعيش حياة صحية، في هذا التقرير نتعرف على 5 أعضاء رئيسية في جسم الإنسان يمكن التبرع بها، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها؟

ينقذ زرع الأعضاء الأرواح عن طريق استبدال الأعضاء التالفة أو الفاشلة بأخرى صحية.

 

هناك خمسة أعضاء رئيسية يمكن التبرع بها: 
 
• القلب الذي يضخ الدم للحفاظ على الحياة.
 
• الرئتين ، مما يسهل التنفس.
 
• الكبد الذي يعالج السموم.
 
• الكلى ، حيث تقوم بتصفية الفضلات.
 
• البنكرياس الذي ينظم نسبة السكر في الدم.
 
في حين أن التبرع بهذه الأعضاء بعد الموت يمكن أن يوفر فرصة ثانية في الحياة للأشخاص الذين يعانون من فشل الأعضاء ، إلا أن هناك بعض أجزاء الجسم التي يصعب التبرع بها. قد يؤدي تعقيدها أو طبيعة وظائفها إلى صعوبة التبرع.

اصعب الاعضاء للزرع

بعد التبرع بالأعضاء ، يأتي الزرع. يعتبر القلب بشكل عام هو أصعب عضو يمكن زراعته. هذا الإجراء معقد بسبب بنية القلب المعقدة ، ودوره الثابت والحاسم في ضخ الدم ، وإمكانية رفض الجهاز المناعي للمتلقي للرفض.
 

التبرع بالأعضاء

أعضاء الجسم

التبرع باعضاء الجسم

التبرع بالقلب

التبرع بالكبد



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