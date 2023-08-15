6 علامات تخبرك أنه قد يكون لديك مشكلة أساسية في الدم

كتبت إيناس البنا

تلعب الصفائح الدموية دورًا حيويًا للغاية في تحديد صحتنا العامة، يحافظ جسمنا على عدد الصفائح الدموية التي تمكنه من العمل بشكل طبيعي، ويجب أن يتراوح عدد الصفائح الدموية الطبيعي من 150.000 إلى 450.000 ، وعندما ينخفض ​​عدد الصفائح الدموية عن هذا الرقم، يظهر الجسم علامات معينة، علاوة على ذلك، يمكن أن يشير انخفاض عدد الصفائح الدموية أيضًا إلى مشكلات صحية أساسية أخرى.

علامات وجود مشكلة في الدم

فيما يلي العلامات التي يجب أن ننتبه لها.

كدمات غير مبررة على جسمك

وفقا لموقع " thehealthsite" عندما يكون الجسم منخفضًا في عدد الصفائح الدموية ، فسوف تعاني من كدمات مفرطة، إذا كانت لديك كدمات على جسمك ولا توجد تفسيرات أخرى محتملة لها ، فيجب عليك زيارة الطبيب.

النزيف السطحي

قد تصاب بنزيف سطحي على الجلد، قد يبدو هذا كطفح جلدي بحجم دقيق وقد يكون اللون أرجوانيًا محمرًا، يظهر هذا عادة في الجزء السفلي من الساقين.

نزيف مطول

الصفائح الدموية هي المسؤولة عن تجلط الدم، وعندما يكون هناك جرح ، بعد بضعة أيام ، يبدأ الدم في التجلط وهذه وظيفة الصفائح الدموية، ولكن في حالة عدم وجود عدد كافٍ من الصفائح الدموية في جسمك، فقد يستغرق دمك وقتًا أطول للتجلط وقد تعاني من نزيف طويل الأمد، وهذا أمر غير طبيعي.

نزيف الأنف أو اللثة

يمكن أن يؤدي انخفاض الصفائح الدموية أيضًا إلى نزيف الأنف واللثة، حاول تحديد السبب وراء ذلك وتأكد من استشارة الطبيب.

دم في البراز أو البول

هذا هو أحد الأعراض الرئيسية لانخفاض عدد الصفائح الدموية أو عندما تتوقف عن العمل بشكل صحيح.

نزيف الحيض الغزير

العديد من العوامل تسبب نزيفًا غزيرًا في الدورة الشهرية وأحدها هو أيضًا انخفاض عدد الصفائح الدموية، إذا واجهت مثل هذه الأعراض ، فتأكد من التحقق من جميع الأسباب المحتملة واستشارة الطبيب.