"وول ستريت جورنال": 577 ألف شخص بلا مأوى داخل الولايات المتحدة

أ ش أ

شهدت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 577 ألف شخص.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن أعداد الأشخاص الذين لا مأوى لهم ارتفعت حتى الآن هذا العام بنسبة 11٪ تقريبًا عن عام 2022، وهي قفزة حادة من شأنها أن تمثل أكبر زيادة مسجلة منذ أن بدأت الحكومة في تتبع الأرقام المماثلة في عام 2007.

وتعكس زيادة هذا العام مجموعة من الضغوط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مثل ارتفاع تكاليف الإسكان، ونقص وحدات الإيجار بأسعار معقولة، وفقًا لتقارير من المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى البيانات المتاحة من أكثر من 300 جهة تحصي الأشخاص الذين لا مأوى لهم في جميع المناطق بالولايات المتحدة.