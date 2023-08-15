وصول جثمان والدة أحمد شيبة استعدادًا لصلاة الجنازة بالإسكندرية ..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان أحمد شيبة إلى مسجد حسان في منطقة القباري بالإسكندرية، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر.

وسيطرت ملامح الحزن والقهر على الفنان أحمد شيبة ، تأثرًا بوفاة والدته، وذلك وسط حضور الأهالي والمقربين استعدادا لتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدافن ام كبيبة بالورديان .

كان احمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".



أحمد-شيبة-في-تشيع-جثمان-والدته-بالإسكندرية



أحمد-شيبة-في-تشييع-جثمان-والدته



أحمد-شيبة-يصل-المسجد-لصلاة-الجنازة-علي-والدته



أحمد-شيبة-يصل-مسجد-حسان-لصلاة-الجنازة-على-والدته



أحمد-شيبة-يصل-مسجد-حسان-لصلاة-الجنازة-على-والدته