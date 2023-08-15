هشام العوضى: الاستثمار فى غزول الكتان يجذب المستثمرين الأجانب

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام العوضى الخبير الاقتصادي ، أن سوق غزل الكتان العالمي يشهد نموًا وتطورًا كبيرًا ، مدفوعًا بتغير تفضيلات المستهلكين ، والتقدم التكنولوجي ، والتطبيقات الموسعة لغزل الكتان في مختلف الصناعات ، لافتا إن غزل الكتان يشتق من ألياف الكتان ويشتهر بخصائصه الطبيعية ، والمقاومة للرطوبة. مع زيادة الوعي بالاستدامة والصداقة البيئية.

أضاف العوضى لـ"اليوم السابع"، أن خيوط الكتان اكتسبت قوة دفع كمواد متعددة الاستخدامات تستخدم في تطبيقات مختلفة ، بدء من الملابس والمنسوجات المنزلية إلى الاستخدامات الصناعية، موضحا انه يمكن أن يُعزى نمو السوق إلى عوامل مثل زيادة طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة ، وميل صناعة النسيج نحو الألياف الطبيعية، والتقدم التكنولوجي في إنتاج الغزل.

وتابع، "يتم تقسيم سوق غزل الكتان العالمي بناءً على عوامل مختلفة تساهم في تنوعه وتطبيقاته الواسعة الانتشار. تشمل الأجزاء الرئيسية" ما يلي:

أنواعه:

نوع الألياف القصيرة

نوع الألياف الطويلة

تطبيقات الاستخدام

نسيج الكتان

نسيج كتان مخلوط

النطاق الجغرافي:

يمتد وصول السوق إلى عدة مناطق رئيسية ، بما في ذلك:

أمريكا الشمالية

أوروبا

آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا اللاتينية

الشرق الأوسط وأفريقيا

وأضاف العوضى، أن النطاق الجغرافي لسوق خيوط الكتان يشمل مناطق رئيسية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تساهم كل منطقة في ديناميكيات نمو السوق ، مدفوعة بعوامل فريدة لظروفها الاقتصادية ، وتفضيلات المستهلكين ، والتنمية الصناعية.

على سبيل المثال ، برزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق مهم بسبب اعتمادها المتزايد لمنتجات غزل الكتان في مختلف الصناعات. يمكن أن يعزى حجم السوق المتوسع في المنطقة إلى الثقة المتزايدة في جودة هذه المنتجات من قبل المصنعين البارزين في مختلف قطاعاته.

وأشار هشام العوضى، إلى إن نمو سوق خيوط الكتان مدعوم بمجموعة من العوامل ، بما في ذلك تفضيلات المستهلك للمنتجات المستدامة والصديقة للبيئة ، والتقدم في تكنولوجيا إنتاج الغزل ، وتنوع خيوط الكتان في التطبيقات المختلفة. مع تزايد إعطاء المستهلكين الأولوية للخيارات الواعية بيئيًا ، ارتفع الطلب على الألياف الطبيعية مثل الكتان. تجعل خصائص الكتان الفريدة ، مثل قابلية التهوية وقدرات امتصاص الرطوبة ، خيارًا جذابًا للملابس والمنسوجات المنزلية وحتى التطبيقات الصناعية.

وكشف أن مصر تعد علي الخريطه العالميه من منتجي الكتان ، ولكننا لا نستفيد منه استفادة كاملة وذلك لعدم وجود مصانع تضيف للمنتج قيمه مضافه، فالطلب علي خيوط الكتان متزايد وسعره بيعه 3 أضعاف على الأقل من سعر ما مثله من خيوط القطن فيجب وضع الاستثمار في مصانع غزول الكتان علي خريطه صناعات الغزل و النسيج لجذب مستثمرين سواء محلى أو خارجي و من ورائها فهناك صناعات ضخمة سواء في النسيج أو الملابس او لأغراض صناعية.