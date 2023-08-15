نظام غذائى نباتى يقلل مخاطر الإصابة بالقلب والسرطان

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يقلل النظام الغذائي النباتي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بعدة طرق، تحتوي المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والألبان على مستويات عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين، عادة ما تكون النظم الغذائية النباتية أقل في الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الضار LDL، غالبًا ما تكون النظم الغذائية النباتية غنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم ، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الأطعمة النباتية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي لها خصائص مضادة للالتهابات. يلعب الالتهاب المزمن دورًا مهمًا في تطور أمراض القلب، من خلال تضمين المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامهم الغذائي ، يمكن للنباتيين المساعدة في تقليل هذا الخطر.

عادة ما تكون النظم الغذائية النباتية أقل في السعرات الحرارية وأعلى في الألياف مقارنة بالوجبات الغذائية التي تشمل المنتجات الحيوانية، يمكن أن يساعد هذا الأفراد في الحفاظ على وزن صحي ، وهو أمر ضروري لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

5 طرق لتعزيز النظام الغذائي النباتي من صحتنا:



1. إدارة الوزن



تكون الوجبات النباتية عمومًا أقل في السعرات الحرارية وأعلى في الألياف مقارنة بالوجبات الغذائية التي تشمل اللحوم، يمكن أن يساعد ذلك في إدارة الوزن ، لأن الأطعمة الغنية بالألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وقد تقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

2. تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان



تشير الأبحاث إلى أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا، قد يكون هذا بسبب زيادة تناول الفواكه والخضراوات والبقوليات الغنية بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في الحماية من السرطان.

3. تحسين الهضم



عادة ما تكون النظم الغذائية النباتية غنية بالألياف من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن أن يساعد هذا المحتوى العالي من الألياف في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

4 . انخفاض الالتهاب



تعتبر الأنظمة الغذائية النباتية من المواد المضادة للالتهابات بشكل طبيعي نظرًا لوفرة الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل مخاطر الالتهاب المزمن المرتبط بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والتهاب المفاصل وأنواع معينة من السرطان.

5. عمر أطول



أظهرت بعض الدراسات أن الالتزام بنظام غذائي نباتي يمكن أن يزيد من العمر الافتراضي، قد يكون هذا بسبب انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ونمط الحياة الصحي العام المرتبط بالنباتيين.