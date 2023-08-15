ندوات توعية بالإسكندرية تزامنا مع الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أنه في ضوء توضيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الرضاعة الطبيعية، تم عقد ندوة عن "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقا ً للوالدين العاملين" وذلك بمقر الفرع بالإسكندرية.

و ألقت المحاضرة دكتورة شيرين الجيا، استشارى طب الاطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة – استشارى دولى رضاعة طبيعية، وذلك بحضور أعضاء الفرع، وتناولت الندوة الموضوعات الاتية:

• توضيح أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وخصوصا فى المراحل الاولى له.

• دور المحيطين بالأم مثل الزوج والوالدين للقيام بالدعم النفسى للأم فى هذه المرحلة بعد الولادة مباشرة وتشجيعها على الرضاعة الطبيعية لاهميتها للطفل.

• الدورالكبير الذى يلعبه الزوج فى هذه المرحلة ودعم الام نفسيا بكلمات داعمه ، ومساعدتها على القيام بواجبها.

• قيام الام بإلارضاع الطبيعى يقلل الطلب على الالبان الصناعية مما يعطى الفرصة لشركات الادوية لإنتاج أدويه مهمه للمرضى بها نقص فى المعروض حاليا.

• أهميه تأهيل الأماكن العامة والمولات وأماكن العمل بغرف مجهزه للرضاعة وعناية الطفل أثناء الخروج أو القيام بعملها فى المؤسسات، وكذا ضرورة وجود حضانات تسطتيع الام ترك ابنها بها اثناء العمل.

• ضرورة تعديل بعض نصوص القانون لتمكن الام من الرضاعة بشكل طبيعى.

• تأثير المناخ على نقص الغذاء وخاصة تأثيره على الفئات الاضعف (الأطفال – والمرأة) وتأثير التغير الحرارى على اصابة المرأة بالاكتأب وغيره من الامراض.

والندوة تأتي في إطار الآنشطه التي تنفذها لجنه الصحة و السكان بالمجلس القومي للمرأة من خلال الفروع بالمحافظات لتوعيه السيدات باهميه الرضاعه الطبيعيه.