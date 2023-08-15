اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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موسكو تتعهد برد "له عواقب على العلاقات" بعد طرد مولدوفاد دبلوماسيا روسيا

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:00 ص
موسكو تتعهد برد "له عواقب على العلاقات" بعد طرد مولدوفاد دبلوماسيا روسيا لافروف

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أكدت الخارجية الروسية أن طرد مولدوفا لبعض الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين- إن :"هذه الخطوة غير الودية لكيشيناو ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية بلا شك، وهي ستنعكس قبل كل شيء على سكان البلدين الذين ستتقلص إمكانياتهم في ما يخص الحصول على المساعدة القنصلية السريعة والحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موظفي السفارة لن يتمكنوا من تقديم الخدمات بحجمها السابق بعد تقليص عدد الكوادر.

وأضافت أن القيود ستطال كذلك عمل الممثلية التجارية الروسية في كيشيناو والمركز الروسي للعلوم والثقافة.

وتابعت الخارجية الروسية أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق القيادة المولدوفية بالكامل، والتي اتخذت في إطار حملتها الواسعة المضادة لروسيا قرارا غير مبرر بتقليص عدد الموظفين في البعثات الروسية في مولدوفا".


موسكو

روسيا

مولدوفاد

الحرب الروسية الاوكرانية

لافروف



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