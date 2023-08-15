معرض لتوزيع الاثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية لـ6 قرى بأولاد صقر

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وجمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان تماما، وذلك بقاعة المجد بأولاد صقر لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بعدد 6 قرى وهى قرى بنى حسن وبنى منصور وقصاصين الأزهار ومنشأة ناصر بأولاد صقر وكفر السويركى.

وأكد المحاسب عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الاهلية لدعم اهالينا بكل قري ونجوع محافظة الشرقية ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتماشيا مع دور الدولة المصرية في دعم غير القادرين.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة في جميع ارجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية المحاسب عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية مشيدا بدورها الفعال في دعم غير القادرين وتوفير حياة كريمة لهم .

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار "شعبان" إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.