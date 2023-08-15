مصر استقبلت 7.3 مليون سائح أوروبي بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن السائحين الأوروبيين استحوذوا على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 7.3 مليون سائح بنسبة 62.6% من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 3.1 مليون سائح بنسبة 26.4%، ثم الأمريكيين 676 ألف سائح بنسبة 5.8%، وأخيراً سائحين من دول أخرى 619 ألف سائح بنسبة 5.3%.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد زوار مصر خلال العالم الماضي بلغ 11.7 مليون سائح من مختلف دول العالم، مقابل 8 مليون سائح خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 46.6%.

وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم 131 مليون ليلة سياحية خلال عام 2022 مقابل 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.

وإجمالا بلغت قيمة إيرادات السياحة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 121.1%.