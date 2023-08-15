مصرع عامل سقط عليه ونش لرفع مواد البناء في مدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

فقد عامل حياته أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء في مدينة الشيخ زايد، حيث سقط عليه ونش لرفع مواد البناء، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اخطار النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار تحت الإنشاء في الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين أن الضحية عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوط ونش خاص برفع مواد البناء عليه، حيث فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.