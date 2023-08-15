اليوم السابع
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مصرع شاب بعد اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الخامس بالدقهلية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 07:54 م
مصرع شاب بعد اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الخامس بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
الدقهلية- محمد الحبشي

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لقي شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم نقله لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور يومين علي الواقعة، وتم إيداع الجثمان في مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بسقوط شاب من علو وتحويله لمستشفى الأزهر بدمياط في حالة حرجة.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى إبراهيم صابر محمد 18 عاما، سقط من الطابق الخامس بمنزله نتيجة اختلال توازنه، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بإصابته.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 
 

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