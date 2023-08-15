وقال ميخيف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن العملية العسكرية الخاصة رفعت اهتمام الشركاء الأجانب بالأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو وقعت في أول أيام "منتدي الجيش" عقدا لتصدير منتجاتها الحربية بأكثر من 500 مليون دولار.

من جانبه، قال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري: "إن 50% من الصادرات العسكرية الروسية هي من المعدات الحربية الجوية فيما تشكل أسلحة الدفاع الجوي نحو 20 % من الصادرات و15% تعود لمعدات القوات البرية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد افتتح أمس منتدى الجيش الروسي 2023 بحضور 80 منظمة أجنبية، ودعا خلاله قادة بلدان العالم للتعاون مع موسكو في مجال التدريب الحربى وتنظيم المناورات العسكرية.