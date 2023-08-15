محمد وحيد رئيسًا لغرفة جنوب سيناء التجارية وحاتم نائب أول وحنا رمسيس نائب ثانى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نتيجة الانتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء واختيار محمد وحيد رئيسا لغرفة التجارية بجنوب سيناء. وقال محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية، إن الانتخابات جاءت بالتزكية، مما يدل على الحب والاحترام المتبادل بين جميع الاعضاء. وانتهت انتخابات هئية مكتب الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء لدورتها الجديدة"2023ــ 2027" التي تمت اليوم الثلاثاء 15 أغسطس .

وأسفرت النتائج عن فوز، محمد وحيد صالح. رئيسا للغرفة بالتزكية وفاز أيضا بالتزكية بعد موافقة جميع الاعضاء عن فوز حاتم السيد أبو صير. نائب اول، وحنا رمسيس عازر، نائب ثان، ومصطفى عبد الله واصل. سكرتير عام، ومحمد عبده حامد، أمين الصندوق ومحمد ربيع على. امين الصندوق المساعد.

وكلا من سليمان جمعه مبارك ومحمد عبد الله حسن، وفرج السيد فارس، وأحمد مجدي عبد الوهاب، وياسر محمد عبد العزيز، وفرج كامل عبيد حنس، وعمر احمد حسين محمد، وعلى عبد المنعم عبد القادر. أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد محمد وحيد أننا نعمل بروح الفريق الواحد لصالح التجار بكافة مدن جنوب سيناء والعمل على حل مشاكل التجار والعمل سعايا على توفير كافة السلع وإقامة المعارض بتخفيضات للمواطنين بكافة مدن جنوب سيناء.