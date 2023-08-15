محامي ترامب ورئيس موظفيه السابق ضمن 16 متهمين بمحاولة إلغاء انتخابات 2020

كتبت: نهال أبو السعود

ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية أن مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض السابق خلال رئاسة ترامب ورودي جولياني محامي ترامب السابق من بين المتهمين الآخرين في التحقيق في جهود الغاء نتائج انتخابات جورجيا عام 2020.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق ترامب وميدوز والآخرون الـ 17 المتهمون اتهامات بالابتزاز بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة (RICO) في جورجيا.

بينما يواجه جولياني 13 تهمة ، بما في ذلك البيانات الكاذبة والكتابة والابتزاز والتآمر لانتحال شخصية موظف عام والتآمر لارتكاب التزوير من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب وثائق مزورة ، من بين أمور أخرى.

تستشهد لائحة الاتهام بجهود جولياني لحمل مسؤولي ولاية جورجيا على تعيين ناخبين رئاسيين بشكل غير قانوني من الولاية في انتهاك لشروط قسمهم في المنصب.

كما تتهم جولياني بالإدلاء ببيانات كاذبة والكتابة عندما قال في اجتماع اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ في جورجيا أنه تم فرز ما لا يقل عن 96000 بطاقة اقتراع بالبريد في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، على الرغم من عدم وجود سجل لعودة تلك البطاقات إلى انتخابات المقاطعات مكتب.

كما يستشهد بادعاء جولياني بأن معدات التصويت Dominion Voting Systems سجلت خطأً 6000 صوت لجو بايدن بدلاً من ترامب.

كان جولياني أحد المحامين الذين حضروا عدة اجتماعات تم الإبلاغ عنها سابقًا بين مستشاري ترامب القانونيين الذين دافعوا عن مزاعم غير مثبتة بتزوير الانتخابات التي تم رفضها في المحكمة بعد الانتخابات.

على الجانب الآخر، ظل مارك ميدوز بعيدا عن الصورة إلى حد كبير بعد انتخابات 2020، وفي العام الماضي ، أمر أحد القضاة ميدوز بالتحدث أمام هيئة المحلفين الكبرى الخاصة بجورجيا.

ووفقا للتقرير، يواجه ميدوز تهمتين وهما التماس انتهاك القسم من قبل موظف عام والابتزاز ، وهي تهمة مخصصة عادة للجريمة المنظمة.