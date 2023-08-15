اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:58 م
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محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات خلال ترأس مؤتمر المتابعة الدوري

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:48 م
محافظ جنوب سيناء يتابع موقف المشروعات خلال ترأس مؤتمر المتابعة الدوري اجتماع محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، موقف المشروعات الجارية والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الجاري 2023 / 2024 وذلك خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، وممثلي الشركات المشرفة والمنفذة علي المشروعات بالمحافظة.
 
وخلال المؤتمر تم استعراض ما تم خلال لقاء المحافظ مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيضا المشروعات التي تم مناقشتها مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، شملت تلك المشروعات مشروعات استكمال بعدد 11 مشروعا بتكلفة 954.7 مليون جنيه منها مشروعات طرق باجمالي 575.7 مليون جنيه، ومشروعات الكهرباء بعدد 3 مشروعات بإجمالي مبلغ 108.5 مليون جنيه، ومشروعات إسكان بدوي بعدد 3 مشروعات بتكلفة تقديرية قدرها 70.5 مليون جنيه، ومشروع استكمال المرحلة الثالثة لمزرعة 30 يونيو ضمن مشروع التنمية المتكاملة بتكلفة 200 مليون جنيه، بالاضافة لمشروعات جديدة بعدد 13 مشروعا بتكلفة تقديرية إجمالية 657.7 مليون جنيه .
تم خلال المؤتمر متابعة الموقف التنفيذي لمدرسة وي وموقف الموافقة التشغيلية من الإدارة التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، وعرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر بمدينة شرم الشيخ، وتم عرض موقف اعمال 118 وحدة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وموقف ساحات الانتظار "الباركينج" وتوصيل الغاز الي محلات شارع السلام.
 
وتم استعراض التقرير الأسبوعي لخطة ترشيد الكهرباء بالمحافظة، وموقف دعم الصيادين بعدد 453 صيادًا، وتم خلال المؤتمر عرض موقف اعمال جامعة قناة السويس بمدينة ابورديس، وعرض موقف ميناء الصيد بطور سيناء، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء معمل ضبط الجودة الجودة بمديرية الإسكان بطور سيناء.
 
كما تم متابعة اعمال اللاند سكيب بجامعة الملك سلمان بطور سيناءـ، واعمال المنطقة أمام المسرح المكشوف بالطور، وفي ختام المؤتمر تم عرض موقف الحد من حوادث الطرق والمتسبب فيها الإبل ودراسة مقترح استكمال الحواجز الخرسانية " نيوجيرسي" لـ 12 منطقة الأكثر خطورة.
 
 
اجتماع محافظ جنوب سيناء (1)
اجتماع محافظ جنوب سيناء (1)

اجتماع محافظ جنوب سيناء (2)
اجتماع محافظ جنوب سيناء (2)

اجتماع محافظ جنوب سيناء (3)
اجتماع محافظ جنوب سيناء (3)

اجتماع محافظ جنوب سيناء (4)
اجتماع محافظ جنوب سيناء (4)

 


محافظة جنوب سيناء

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