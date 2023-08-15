اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قطع مياه الشرب فى بعض مناطق دكرنس بالدقهلية اليوم لمدة 10 ساعات

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:00 ص
قطع مياه الشرب فى بعض مناطق دكرنس بالدقهلية اليوم لمدة 10 ساعات انقطاع مياه
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء 15/8/2023 عن قطع مياه الشرب عن كل من: نجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان، ودموه بمركز دكرنس، وذلك لمدة 10 ساعات، بداية من الساعة 8:00 صباحًا، وحتى الساعة 6:00 مساءً.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة على خط قطر 600مم (بوليستر) بشارع مجلس المدينة بدكرنس.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

 


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