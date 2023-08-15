اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:38 ص
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قطع المياه ببعض مناطق غرب المنصورة اليوم لمدة 6 ساعات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:00 ص
قطع المياه ببعض مناطق غرب المنصورة اليوم لمدة 6 ساعات.. اعرف التفاصيل قطع المياه
الدقهلية -_محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كلًا من شارع سكة سندوب، وشارع جامعة الدول العربية وتفرعاته، شارع العباسى وتفرعاته، شارع محمد فتحى وتفرعاته، شارع الجلاء بغرب المنصورة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 لمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 9.00 صباحا، وحتى الساعة 3 مساءً.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط المياه الجديد قطر 12 بوصة، على خط قطر 16 بوصة بشارع الجلاء.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال


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