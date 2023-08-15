اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:58 م
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فن البورتريه ضمن وورش وفعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" بجنوب سيناء

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 06:41 م
فن البورتريه ضمن وورش وفعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" بجنوب سيناء الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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استمرت الفعاليات الثقافية والفنية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالمواقع الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقد بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان "بورتريه" تدريب الفنان التشكيلي حسام حسني، بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة بقرية العصلة بمدينة دهب، تم خلالها تعريف المتدربين على النسب الفنية للبورتريه والطرق الفنية لتوزيع وتقسيم البورتريه بهدف تنمية المهارات الإبداعية للنشء.
 
وضمن الفعاليات التي تقدم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، أقامت المكتبة الثقافية بطابا محاضرة تثقيفية بعنوان "مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان"، تحدث خلالها حداد شعبان معلم أول لغة عربية بالتربية والتعليم عن المواطنة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكد على ارتباط الإنتماء وحب الوطن بالمواطن الصالح، مدللا بالأمثلة من السيرة النبوية على الانتماء والارتباط بالوطن، موضحا ضرورة الدفاع عن الوطن بكل نفيس وغالي. 
 
بينما عقد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة حكى قصصى بعنوان "الفأر الملاكم" والتى تدور فى قالب مشوق للأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.
 
 
الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (1)
الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (1)

الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (2)
الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (2)

الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (3)
الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (3)

الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (4)
الأطفال المواهبين أثناء ورشة بورتريه (4)

 


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