ضياء رشوان: 13 لجنة من أصل 19 بالحوار الوطنى أنهت عددا كبيرا من القضايا

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن هناك 13 لجنة من 19 أنهت عددا كبيرا من القضايا والتوصيات والمقترحات بشأنها.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى يناقش كل القضايا بنفس الدرجة من الاهتمام، والمشاركين في الحوار أبدوا الاهتمام خلال الجلسات العامة، وكل ما دار بجلسات المتخصصة هو نتاج ما جرى من جلسات عامة.

وأوضح ضياء رشوان، أن الجلسة العامة كان تستغرق 4 ساعات وكل ما تم مناقشته فيها صب في النهاية في جلسات المتخصصة، مشيرا إلى أن الأفكار والمقترحات ليست نتاجا لتيار أو ففكر معين ولكن نتاج لمناقشات في جلسات الحوار الوطنى.