ضبط مصنع ألبان لحيازته مواد خام مجهولة المصدر وأخر لتصنيع الجبن بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع الألبان حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط مصنع تصنيع منتجات الألبان بمنطقة النهضة لحيازته خامات للتصنيع مجهولة المصدر و بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على 110 شيكارة لبن بودرة مجفف وزن الشيكارة 25 كجم باجمالى وزن 2750 كجم , 100 كرتونة زبدة وزن الكرتونة 25 كجم باجمالى وزن 2500 كجم.

وتم ضبط مصنع لتصنيع الجبن لحيازته سولار بدون تصريح من الجهات المختصة وتم التحفظ على 1500 لتر سولار داخل المصنع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.