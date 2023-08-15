ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار فى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) بالإتجار غير المشروع فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد 10 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.