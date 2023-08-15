ضبط شقيقين قتلا أخاهما فى سوهاج بسبب الميراث

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مصاب وتوفى عقب وصوله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقى المتوفى) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إاعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة باستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.