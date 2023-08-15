اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

ضبط سائق تروسيكل صدم طفل أثناء عبوره للطريق بمنطقة الوراق

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:55 م
ضبط سائق تروسيكل صدم طفل أثناء عبوره للطريق بمنطقة الوراق متهم
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث من القبض علي سائق تروسيكل صدم طفل أثناء عبوره للطريق فى منطقة الوراق ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الوراق ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته تروسيكل يستقله شخص، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بداخلها ، وتم  ضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

امن الجيزة

حادث مرورى

الوراق

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة