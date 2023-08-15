سعد الدين الهلالى: التنمية المستدامة مسئولية إنسانية ويجب على المفكر الدينى اتباعها

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر ، ما زال المخدعون بفيروس الربيع العربي يبحثون عن الأمل بأن يعيدوا بناء دولهم من جديد في ظل الجوع والخوف الني تمر به بعض البلاد، كما ان الفكر الديني يصلح مع العقائد الدينية ولا يصلح مع الشرائع الدينية.

وأضاف خلال مؤتمر " نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" والذي تنظمه الهيية القبطية الإنجيلية، بأن الشرايع الدينية من الكتب السماوية المقدسة ومن سن الأنبياء المطهرة ومن المرويات الموثوقة إليهم، ويجب على المفكر الديني والفقيه الديني بان يتبع قرار التنمية المستدامة، لأنها تعتبر مسئولية إنسانية في المقام الأول، كذلك بأنه مصطلح عرفته البشرية في عام 1972، وقدم رسميا في الأمم المتحدة سنة 1982.

وأوضح أن البعض عرف التنمية المستدامة بأنها هى التي تؤدي إلى احتياجات الحاضر لقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتاجتها الخاصة، فضلا عن أنه في 25 سبتمبر 2015 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير عم التنمية المستدامة بعنوان: "تحويل عالمنا لخطة التنمية المستدامة 2030 " وذلك في 29 صحيفة.

ونوه إلى أنه لأبد من تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وذلك ظاهرها رحمة، وفي باطنها استنزاف للدول النامية التي لا تملك التكنولوجيا: "هناك بعض الدول امتلاكها ثروات طبيعية هائلة ولا تملك تكنولوجيا لاستثمارها".

وكان قد بدأ أمس مؤتمر " نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" والذي تنظمه الهئية القبطية الإنجليلية، وكان على رأس المشاركين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور اندرية زكي رئيس الهيئة الفبطية الإنجليلية ورئيس الطائفة الإنجليلية بمصر، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصر للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير المؤتمر الإعلامي حمدي رزق.