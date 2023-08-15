رصف وتطوير 7 طرق بمحافظة مرسى مطروح.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظة مرسى مطروح عدد كبير من المشروعات التنموية والتى انعكست على التنمية فى المحافظة بجميع القطاعات، وكان لقطاع النقل والمواصلات حظا كبيرا، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الطرق الجديدة بالإضافة إلى تطوير الطرق القائمة.

رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد

تم الانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي لطريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد بطول 8 كم وبتكلفة 2.6 مليون جنيه الطريق يخدم قرية الرويسات مرورا بالتجمعات السكنية وربطها بطريق محمد نجيب.

رصف طريق تجمع لواج بمطروح

تكلفة المشروع 2.6 مليون جنيه، ومساحة المشروع 2.2 كم طولي، حيث تم رصف طريق تجمع لواح بطول 2.2 كم، والذي يخدم ربط تجمع عائلة لواح القنيشات بطريق أبو لهو غرب مطروح

محور المرحوم على حميدة بمطروح

محور المرحوم على حميدة بمطروح من علم الروم إلى الطريق الدولى بالكيلو وأمام القرية الأولمبية بطول 10 كم

رصف طريق قرية جرجوب

تم الانتهاء من الرصف الأسفلتي لطريق قرية جرجوب بمركز سيدي براني بطول 2كم وبتكلفة استثمارية 1.1 مليون جنيه، والذي يربط تجمع عائلة الزربيع قبيلة العراوة بطريق أبو ميلاد.

رصف طريق قرية شماس بمركز سيدي براني

رصف طريق قرية شماس بمركز سيدى براني غرب محافظة مطروح، بطول 10كم وعرض 7.5 متر، بتكلفة 16 مليون جنيه

رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة - بئر النص بمحافظة مطروح

تم رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق الجارة - بئر النص بمحافظة مطروح بطول 110 كم وبتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه

رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك بمنطقة علم الروم بمطروح

رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك بمنطقة علم الروم بمطروح الذي يربط شارع علم الروم مرورا بالكيلو 4 حتى حي الشروق بالكيلو 7 بطول 3.7 كم