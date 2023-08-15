اليوم السابع
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رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقي فريق العمل لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:01 م
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقي فريق العمل لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد جانب من لقاء رئيس الجامعة بفريق العمل
الدقهلية - محمد الحبشي

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التقى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عبدالله جاد أمين عام الجامعة، بأعضاء الهيئة المعاونة، أعضاء الجهاز الاداري بالجامعة لتنظيم ووضع الاستعدادات النهائية لأستقبال دفعة جديدة للعام الجامعي 2023 / 2024.
 
وأشار "الخولي" أن اللقاء الدوري مع فريق عمل جامعة المنصورة الجديدة مع كل بداية عام جديد، تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والترابط والتكامل بين جميع فريق العمل. 
 
وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين اليوم، شاكرا ومثنيا على قطاع شئون التعليم والطلاب، وجميع المشاركين في اعمال التنسيق والقبول، والكشف الطبي وأعرب عن سعادته دائما بالتواجد وسط فريق العمل والحوار المتبادل والعمل دائما كأسرة واحدة مترابطة ومكملة لبعضها البعض . 
وأصدر رئيس الجامعة تعليمات بتوفير اعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة  لاستقبال الطلاب الجدد والاجابة عن جميع التساؤلات المتخصصة داخل كل كلية ببرامجها المختلفة، وكلف سيادتة أمين عام الجامعة بتوفير مساحات اكبر لإستقبال الأعداد المتزايدة للمقبولين بالجامعة حيث تعتبر الدفعة الأكبر تزامنا مع افتتاح كليات وبرامج جديدة للعام الجامعي 2023 / 2024، واختتم الخولي اللقاء متمنيا التطور والتقدم الدائم للجامعة بكافة كلياتها وأن تظل دائما متميزة.
 
الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد
الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

جانب من لقاء رئيس الجامعة بفريق العمل
جانب من لقاء رئيس الجامعة بفريق العمل

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقي فريق العمل للإستعداد للعام الدراسي الجديد
رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقي فريق العمل للإستعداد للعام الدراسي الجديد

لقاء مع رئيس الجامعة مع العاملين
لقاء مع رئيس الجامعة مع العاملين

 


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