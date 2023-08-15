دورة إسعافات أولية ومسابقه رياضية بعنوان "أسرع ولد وبنت" بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ضمن مبادرة «صيف شبابنا» مبادرة وزير الشباب والرياضة، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب برج البرلس وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية، وغيرها من البرامج ضمن مبادرة «صيف شبابنا» مبادرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وأضاف: "كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، وتضمنت شرحًا تفصيليًا عن الإجراء المتبع في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، وتوضيح أنواع الإصابات من حروق وصعق كهربائي والجروح والإغماءات وكيفية التعامل مع كل حالة" .



دورة عن الاسعافات الأولية بمركز شباب



دورة عن الاسعافات الأولية