"حياة كريمة" تنظم دورة تدريبية لتأهيل الشباب للتوظيف فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تعقد مؤسسة " حياة كريمة " تدريبات للتأهيل للتوظيف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بمقر قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام تنتهي الخميس المقبل، وذلك في إطار التدريبات التي تؤهل للتوظيف على هامش عقد ملتقى توظيف "فرصة حياة" بالقليوبية.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه سيتم توفير تدريبات متخصصة على مدار 3 أيام كالتالي، اليوم الأول 15 أغسطس 2023 تكنولوجي "يتم خلاله التعرف على أهم البرامج التي يحتاج لها المتقدم لأي وظيفة"، حيث سيتم خلال اليوم الأول من التدريب التكنولوجي التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى حياتك الوظيفية، وتخدم مجالك الوظيفي، وتساعد المتقدم على الاحتراف في مجالات كتير من مجالات الحياة.

وتابعت، أن اليوم الثاني 16 أغسطس 2023، سيتم تنظيم لقاء تدريبي للتعريف عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، وما هي الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، أما اليوم الثالث والأخير 17 اغسطس 2023، فسيتم خلاله التعرف على كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض، وفي ختام الدورة التدريبية سيتم توفير شهادة حضور ورش العمل.