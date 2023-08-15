تنظيم مبادرة صيف شبابنا والبرنامج القيادى"ريحانه" لتدريب الفتيات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ ، الندوة الدينية للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، بمركز شباب كفر الشيخ ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"بمشاركة 40 طليع وطليعة من أعضاء مراكز الشباب التابعة بهدف إرساء مفاهيم التسامح والقدوة الحسنة لدى النشء برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تناولت الندوة سيرة النبى العطرة المليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة و تُعمَّر بها الأرض، و تتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملى فى حياتنا والقراءة العصرية للسيرة النبوية وتطبيقها أصبح ضرورة ملحَّة فى ظلِّ ما نعيشه من أحداث وفتن تتطلب منّا التمسك بأخلاق النبى السمحة.

كما واصلت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تقديم فعاليات البرنامج القيادى"ريحانه" لتدريب الفتيات، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، بمراكز شباب المحافظة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 أغسطس، وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن، وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن، وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، و التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة بمشاركة 30 فتاة من عضوات مركز شباب الرياض.

يناقش برنامج "ريحانة" عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها ، الاتيكيت، والتغذية السليمة، والقيادة النسوية الجوانب الصحية للفتيات، وريادة الأعمال ،والحقوق القانونية و الرياضة والمشاركة في الحياة السياسية.