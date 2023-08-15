تقرير بيئى: تنشيط السياحة البيئية فى 13 محمية بمصر تجربة مميزة

وأشار التقرير إلى أن خطة وزارة البيئة من أجل تنشيط السياحة البيئية شملت عددا من الخطوات العشرة، تستهدف الترويج ل 13 منطقة محمية فى مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، وتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة ، حول خطة الوزارة لتطوير قطاع حماية الطبيعة والمحميات بهدف التوسع فى السياحة البيئية، باعتبارها أحد التوجهات المهمة والجديد للسياحة فى مصر، من أجل خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعى البيئة والسياحة، ويعد تجربة مميزة .

ورصد التقرير الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، منها دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن: إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" فى عام 2020، بالتنسيق بين وزارتى البيئة والسياحة.

وأشار تقرير البيئة إلى أن خطوة إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، من الخطوات الهامة لتنشيط هذا النوع من السياحة، إضافة إلى أهمية تدريب العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة حيث تم ما يزيد عن 170 عامل وموظف.

أكد أيضا تقرير وزارة البيئة على زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من 11 إلى أكثر من (70) فندق بمدينة شرم الشيخ، كما تم دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهى العلامة البيئية الأولى عالمياً فى قطاع الغوص، حيث تم تدريب أكثر من (600) شخص عن أهمية المحافظة على البيئة وتم اعتماد أكثر من (40) مركز غوص فى مصر، ويعد ذلك أكبر عدد من المراكز فى دولة واحدة عالمياً.

وأوضح تقرير وزارة البيئة، أنه من ضمن الخطوات لتنشيط وجعل المحميات مقصدا سياحيا تمت المساهمة فى تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية فى عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئى الذى تتسبب فيه المخلفات البلاستكية فى المناطق السياحية.

وحدد التقرير أنه ضمن الخطوات التى نفذتها وزارة البيئة لتنشيط السياحة البيئية إطلاق الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى طوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين فى هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصرى للغرف السياحية كشركاء رئيسين فى دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.

شدد التقرير البيئى أيضا على خطوة وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها فى شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية فى مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، كما تم الإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادى دجلة، الغابة المتحجرة، وادى الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المحميات الطبيعية.