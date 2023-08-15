تعليم القاهرة تحذر المدارس من قبول تبرعات: تحويل القائمين على المدرسة للتحقيق

كتب سيد الخلفاوى

حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى المدارس من قبول أى تبرعات من أولياء الأمور داخل المدارس تحت أى مسمى، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المدارس التى تخالف هذه التعليمات وتحويل جميع القائمين عليها للتحقيق .

وفى السياق تغلق مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، حيث يعد اليوم الثلاثاء هو أخر أيام التحويل.

وفى السياق ذاته أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء مجموعات الدعم المدرسى للشهادات العامة بالإدارات التعليمية، وذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مجموعات الدعم المدرسى تكون بأسعار رمزية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مع إختيار أفضل المعلمين المتخصصين لتكون مجموعات الدعم المدرسى هى الطريق الحقيقي للتفوق من داخل المدرسة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه جارى الإستعداد والتجهيز لبدء مجموعات الدعم المدرسى لمراحل النقل.