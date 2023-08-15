ترامب واصفا الإدانة الرابعة بـ"المسيسة": بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، إن لائحة اتهامه الرابعة تأتي خلال "فترة مظلمة" للولايات المتحدة، لكنه تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، رافعا شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

خلال مقابلة حصرية مع فوكس نيوز عقب إعلان السلطات لائحة الاتهام الرابعة، قال ترامب: "تم توجيه الاتهام إلى 19 شخصًا، والعالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة لأنهم يرون مدى الفساد والفظاعة التي تحولت إليها تحت قيادة جو بايدن السخيف".

وتابع ترامب، مشيرا إلى فاني ويليس المدعية العامة التي حققت في القضية: "المحامية العنصرية والفاسدة في مقاطعة فولتون ، والتي تبين أنها عاصمة جرائم القتل في العالم مع أعلى مستويات جرائم العنف في أي مكان في بلدنا ، فتحت للتو موقعًا لجمع التبرعات من أجل الاستفادة من الأشياء التي قامت بحملتها كثيرًا.. هذا استمرار لاعظم واطول مطاردة الساحرات في التاريخ الأمريكي"

وأكمل ترامب: " لائحة الاتهام المسيسة والتي من الممكن تقديمها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات ، قد تم تصميمها لتظهر في منتصف حملتي السياسية ، حيث أقود جميع الجمهوريين وأهزم جو بايدن في كل استطلاعات الرأي ".

وانتقد ترامب ويليس، قائلاً إنه "ليس من المعقول حتى أن يُسمح لشخص لديه مثل هذا السجل من الفشل بمقاطعة ربما أهم انتخابات في تاريخ بلدنا" ثم وجه نيرانه الى الرئيس جو بايدن: "مثلما سمحت لأتلانتا بالذهاب إلى الجحيم بكل جرائمها وعنفها ، كذلك سمح جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب إلى نفس المكان مع ملايين الأشخاص الذين يغزون بلادنا ، والتضخم ، والاقتصاد السيئ ، لا الطاقة وقلة الاحترام في جميع انحاء العالم ".