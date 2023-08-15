تجديد المتهم بقتل حماه فى الوراق 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهم بقتل حماه فى الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

وكان قد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل حماه في حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الواقعة لتمثيل القاتل جريمته، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.