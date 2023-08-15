بريد إلكترونى ورقم واتساب لاستفسارات المصريين بالخارج عن تسوية مواقف التجنيد

كتب أحمد جمعة

إلحاقا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين بالخارج، والتي بدأت اعتباراً من يوم 14 أغسطس 2023 وتستمر لمدة ثلاثين يوماً، وفى إطار المتابعة المستمرة والحرص على الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المواطنين المصريين بالخارج بشأن المبادرة، فقد تم تخصيص وسائل التواصل التالية لاستقبال استفسارات المواطنين على مدار الساعة:

-التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالى:

(+201275638989)

- التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏info@tagneedinit.gov.eg

هذا، وتحث وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج الذين تنطبق عليهم الشروط، على سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لإنهاء الموقف التجنيدى بشكل نهائي من خلال تلك المبادرة.