بالأسماء.. صرف تعويضات لمواطنين تضررت مبانيهم فى الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة الشيخ زويد كشفا بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم عن بعض المباني المتضررة، وتقرر الصرف بتاريخ استحقاق يوم 2023/8/21 ببطاقة الرقم القومي من فروع البنك الأهلي المصري، كلا حسب تواجده

والمستفيدون من التعويضات هم سامح عياش سلامه عباش، عمر فايز عواد حسن، مصطفی سلام عقل حمدان، سلمان غانم سليمان سالمان، محمد سالم محمد حمیدان، فرج سليمان سالم درویش، محمد سلمي سليم سلمي توفیق، عطيه اشتيوي حسن، حمدان سليم اسبيتان عيطة، ابراهيم محمد مسلم عوده، حماد سلامه فریج عراج، خالدسلامه فریج عراج، منى فتحي عبد الرحمن محمد، عيد عبد الرحمن عيد سليم، توفيق محمد مسلم عوده سعید سالم سلامه الدراوشة، محمود حسن محمد عجلان، عبده غانم عید سالمان، حماد عيد حسين أبو العراج، حسن يوسف حسن حماد.

وسبق واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أمس اسماء دفعة تعويضات مستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/8/20 ببطاقة الرقم القومي من فروع البنك الأهلي المصري كلا حسب تواجده.

واسماء من تقرر صرف تعويضات لهم : ورثة يوسف حسين فرج، ابراهيم حسن سلامه الاقرع، صباح عوت الله سلامه جبيرة، سلیمان سلامه حماد درویش، مصطفى محمد حسن فرج، اسماعيل محمد مسلم عودة، لیلی احمد عيد مسلم، عبد الله عبد الكريم سليم منصور، نصره حماد سالم سلامه، ایمان مدلل جمعه سالم، عبد المنعم عبد الله حسن سالم، صابر عيد سليم درويش، صبحه افریج غيث سلمان، ورثة عودة مسلم اسبيتان، طارق عبد الرحمن سويلم سالم، حسان محمد حسن محمد سعید سالم سلامه الدراوشة، نعمه سلام سلامه سالمان، مهنی ناصر سلمي ناصر احمد فرج سليمان سالم، ولید فرج سليمان سالم، فاطمة عيد غيث سواركه.