المشدد 6 سنوات لعاطل فى اتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3422 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "ع . م"، 46 سنة، بدون عمل، في يوم 16مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بمواجهة المتهم اقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول وسيلة تواصله بعملائه من المتعاطين.