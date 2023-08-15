المحور الاستثمارى حاضر بقوة فى عملية تنمية غرب مصر.. إنفوجراف

طفرة تنموية ضخمة تشهدها محافظة مطروح فى كافة القطاعات والمجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية منذ عام 2014 .

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في غرب مصر

إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة 141 مليون جنيه

تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة (503 مشاريع) بقيمة 54 مليون جنيه

تنفيذ مشروع المواءمة فى البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار

تنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو

تمديد الغاز الطبيعى لـ 45.7 ألف مشترك

تطوير قلعة شالى وجامع أغورمى بسيوة بقيمة 600 ألف يورو

يبلغ عدد الشركات الاستثمارية العامة بالمحافظة إلى 432 شركة

إنشاء مصنع التمور بسيوة على مساحة 12 فدانا بتكلفة 15 مليون جنيه

إنشاء مصنع استخلاص الأملاح الغذائية والعلاجية بسيوة بتكلفة 52 مليون جنيه

تنفيذ مصانع خدمية للفرز والتعبئة والتغليف بالصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

إنشاء مصنع للأسمدة العضوية بمدينة الحمام على مساحة 20 ألف متر مربع