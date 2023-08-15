الصحة تكشف مشروعاتها التنموية بغرب مصر .. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف وزارة الصحة والسكان عن المشروعات التنموية التى تمت في غرب الدولة والتى شملت إنشاء مستشفى النجيلة المركزي بمطروح عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه بعد إعادة تجهيزة على أعلي مستوى ليصبح المستشفى الثان من حيث التجهيزات بعد مستشفى العلمين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تطوير مستشفى السلوم المركزي بتكلفة 172 مليون جنيه وتضم 94 سريرا، وتقدر عدد المواطنين المستفيدين من خدمات تلك المستشفى إلى 17 ألف نسمة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تطوير مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح بتكلفة اجمالية 244.4 مليون جم، بطاقة 71 سرير لخدمة 40 ألف مواطن كما تم تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة 34.9 مليون جنية وشملت عملية التطوير رفع كفاءة المستشفى ذات السبع طوابق، واستحداث غرفة تحكم ومراقبة الكترونية، وقسم مناظير نفسية وعصبية، وتطوير 7 غرف اقتصادية، وتطوير الغرب الطبية منها 15 سرير طبي كهربائي لقسم الكلي تطوير مركز عناية الصدر بالكامل بتكلفة 420 ألف جنيه ورفع كفاءة وحدة النهوض الصحية ومبني الإدارة الصحية بمركز الحمام بتكلفة 490 ألف جنيه.

وأضافت أنه تم تطوير مبني العزل الطبي بالسلوم بتكلفة 300 ألف جنية ورفع كفاءة مخزن بعلم الروم بتكلفة 150 الف جم، وتطوير شامل لمستشفى النساء بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه وتطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بقيمة 2 مليون جنية كما تم تطوير شامل لمستشفى الأطفال بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنية واضافة 10 حضانات جديدة، و5 أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وتابعت: تم تطوير شامل لمستشفى براني، ومستشفى الحمام, والضبعة، حيث تم رفع كفاءة وتطوير بعض الأقسام بتلك المستشفيات بالاضافة إلي تطوير وحدة اطنوح بمدينه مرسي مطروح ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة راس الحكمة بمرسي مطروح، وانشاء بعض الوحدات الجديدة منها وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 بالحمام وانشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.

واوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص قطعه ارض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية السمامه مدينه الحمام بمحافظة مطروح لصالح مدرية الصحة والسكان لاقامة وحدة صحيه عليها بالاضافة الي انشاء مركز العزيمه لعلاج الإدمان بمطروح ليكون المركز الأول من هذا النوع بمطروح والإسكندرية، على مساحة 8000 متر مربع وبطاقة استيعابية 135 سرير و 2 عيادة خارجية, يستهدف ذلك المركز 12 الف مريض سنويا كما يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرضي علي اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.

كما شملت المشروعات تنفيذ بعض المبادرات والخدمات في قطاع الصحة بالمحافظة ومن بين تلك المبادرات مثل حملة علاج سوء التغذية للأطفال ضمن المرحلة الاولي للمبادرة والتي شملت مطروح.

وتضمنت المبادرات مبادرة أولادنا امانه للقضاء على مرض الانيمياب بين الطلبة بالمدارس بالاضافة الي مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع والتي استفاد منها عدد 1.3 ألف طفل بالمحافظة وكذلك الكشف على 87 الف طالب ضمن الحملة القومية للقضاء علي التقزم والانيميا والسمنة كما تم زيادة عدد المستفيدين من التامين الصحي من 278.6 ألف مستفيد إلى 384.4 ألف مستفيد 38%.